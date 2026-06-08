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Флавио Коболли назвал три самых ярких момента «Ролан Гаррос» — 2026

Флавио Коболли назвал три самых ярких момента «Ролан Гаррос» — 2026
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли выбрал три самых ярких момента Открытого чемпионата Франции — 2026.

«Конечно, момент, когда я получил трофей за второе место, был очень волнительным. Также момент, когда Маттео Арнальди сказал мне, что не будет играть, стал для меня шоком. Когда я победил Оже-Альяссима, понял, что совершил нечто грандиозное», — сказал Коболли на пресс-конференции.

В решающем матче «Ролан Гаррос» Коболли проиграл третьей ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6. В рейтинге ATP итальянец поднялся с 14-го места на 10-е.

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