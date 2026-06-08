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Макки: Синнер будет главным фаворитом Уимблдона

Макки: Синнер будет главным фаворитом Уимблдона
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Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказался по поводу фаворита предстоящего турнира «Большого шлема» — Уимблдона.

«Синнер будет главным фаворитом Уимблдона. Но трава может стать для него самой большой проблемой, если он сыграет против мощного подающего, который умеет играть у сетки, блестяще ведёт тактическую игру и способен «утащить кусочек итальянского сыра», — написал Макки в социальной сети Х.

Напомним, в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

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