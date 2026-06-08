Швёнтек — Коболли после финала «РГ»: похоже, ты всё-таки съел клубничную пасту

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поздравила итальянца Флавио Коболли (10-й в рейтинге) с выходом в финал Открытого чемпионата Франции — 2026.

«Поздравляю, Флавио. Похоже, ты всё-таки съел клубничную пасту», — написала Швёнтек в социальных сетях.

Напомним, Швёнтек во время Уимблдона-2025 призналась, что любит есть пасту с клубникой. Она назвала это особенностью польской кухни.

В решающем матче «Ролан Гаррос» Коболли проиграл третьей ракетке мира немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6. В рейтинге ATP итальянец поднялся с 14-го места на 10-е.