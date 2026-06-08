«Я выиграла больше, чем большинство за всю жизнь». Серена Уильямс — о возвращении в тур

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс прокомментировала решение вернуться в тур.

«В декабре говорила, что определённо не собираюсь возвращаться в тур, но я общалась с несколькими людьми, просто разговаривали о разных возможностях повеселиться и сделать что‑то немного другое. Так что мы продолжали разговаривать и разговаривать, пока не подумала: а почему бы и нет? На самом деле лучшего объяснения нет.

Все меня очень поддерживают, говорили мне: «Но о чём ты думаешь?». И я отвечала: «Ну, сейчас же лето, дети не в школе. Так что это идеальное время выйти туда, повеселиться и посмотреть, что получится».

Мне не нужно выигрывать, я выиграла больше, чем большинство людей выигрывает за всю жизнь, так что для меня это неважно. Важно, чтобы я продолжала это себе напоминать, потому что мне нечего доказывать. Мне нечего терять, хотя понимаю, что тут всё в конечном счёте сводится к победам», — приводит слова Уильямс Punto de Break.