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Серена Уильямс рассказала, планирует ли играть на турнирах в одиночном разряде

Серена Уильямс рассказала, планирует ли играть на турнирах в одиночном разряде
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс рассказала, что рассматривает возможность играть в одиночном разряде, но не сейчас.

«Весь этот процесс… в данный момент я не оказываю на себя никакого давления. Давления у меня уже было в избытке, так что сейчас для меня это действительно больше… не знаю, здесь много составляющих. Речь о том, чтобы мои дети могли видеть, как я играю. Олимпия уже немного подросла, Адире пока ещё очень мало лет, но всё равно это особенные моменты. Всегда хочется показать лучшее, быть на самом высоком уровне. Возможно, получить шанс сделать это в последний раз. Это звучит здорово и волнительно. Что касается одиночного разряда, не могу ни сказать «да», ни сказать «нет». Сейчас — нет. Чувствую, что, вероятно, мне нужно немного больше потренироваться, если захочу играть в одиночном разряде, посмотрим, смогу ли я этого добиться. Это не мой путь сейчас», — приводит слова Уильямс Punto de Break.

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