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«Для немецкого тенниса это огромное событие». Виландер — о победе Зверева

«Для немецкого тенниса это огромное событие». Виландер — о победе Зверева
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением после победы немца Александра Зверева над итальянцем Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1).

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Для немецкого тенниса это огромное событие. Он первый немец, выигравший «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, это невероятно. Нам хотелось бы видеть больше немецких игроков на таком уровне. Он вдохновит множество людей. Но для меня самое важное — то, что он продолжал упорно работать, становился всё сильнее и постоянно совершенствовался. Каждый год, когда вижу Зверева, мне кажется, что он играет всё лучше. А теперь, когда он выиграл турнир «Большого шлема», думаю, он станет ещё сильнее», — приводит слова Виландера Ubitennis.

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