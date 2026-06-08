«Для немецкого тенниса это огромное событие». Виландер — о победе Зверева

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился мнением после победы немца Александра Зверева над итальянцем Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1).
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«Для немецкого тенниса это огромное событие. Он первый немец, выигравший «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, это невероятно. Нам хотелось бы видеть больше немецких игроков на таком уровне. Он вдохновит множество людей. Но для меня самое важное — то, что он продолжал упорно работать, становился всё сильнее и постоянно совершенствовался. Каждый год, когда вижу Зверева, мне кажется, что он играет всё лучше. А теперь, когда он выиграл турнир «Большого шлема», думаю, он станет ещё сильнее», — приводит слова Виландера Ubitennis.
- 8 июня 2026
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