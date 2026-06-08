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Серена Уильямс: больше всего скучала просто по атмосфере

Серена Уильямс: больше всего скучала просто по атмосфере
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс рассказала, чего ей больше всего не хватало за время отсутствия в туре.

«Больше всего я скучала просто по атмосфере. На самом деле ты не думаешь о поездках, хотя обожаю путешествовать, не осознаёшь, как сильно любишь некоторые вещи. Это интересно, потому что я буквально делала это всю свою жизнь, но когда перестаёшь заниматься тем, чем занимаешься с тех пор, как, честно говоря, помню — я даже не помню, когда это началось — начинаешь принимать это как должное. Сейчас как будто появились разные вещи, которые могу пережить иначе. Вещи, которые раньше не могла сделать, да ещё и вместе с семьёй, получая немного другой опыт», — приводит слова Уильямс Punto de Break.

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