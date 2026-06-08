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«Один из лучших игроков в мире на грунтовом покрытии». Виландер — о Флавио Коболли

«Один из лучших игроков в мире на грунтовом покрытии». Виландер — о Флавио Коболли
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер оценил уровень игры итальянского спортсмена Флавио Коболли.

«Он один из лучших игроков в мире на грунтовом покрытии. Когда доходишь до финала «Ролан Гаррос», ты в течение двух недель можешь считаться вторым лучшим игроком на грунте в мире. Ситуация будет меняться, но, на мой взгляд, он провёл потрясающий турнир. Ему отчасти повезло в полуфинале — конечно, из‑за того, что Маттео Арнальди не смог показать свою лучшую игру. Возможно, в итоге это ему даже не пошло на пользу. Может быть, для него было бы лучше сыграть в полуфинале, чтобы обрести уверенность благодаря победе. Он вышел в финал без той уверенности, которую даёт выигранный полуфинал, а это непросто. На мой взгляд, он отлично справился и входит в тройку‑четвёрку лучших игроков в мире на грунте», — приводит слова Виландера Ubitennis.

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