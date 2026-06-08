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«Она очень напомнила меня саму». Серена Уильямс — об игре в паре с Мбоко в Лондоне

«Она очень напомнила меня саму». Серена Уильямс — об игре в паре с Мбоко в Лондоне
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс рассказала об игре в паре с 19-летней Викторией Мбоко на турнире WTA-500 в Лондоне.

«Помню, как видела её игру в Монреале, тот турнир она выиграла. Меня очень впечатлила её игра, впечатлило её отношение, больше всего мне понравилось, что в следующий раз, когда она выступила, снова продолжила побеждать. Тогда я подумала: «Хорошо, мне это нравится». Она очень напомнила меня саму: иногда выигрываешь турнир, а затем у тебя бывает небольшое падение, что тоже нормально. Однако мне понравилось, как у неё был этот импульс, эта решимость. Я видела, как она время от времени играла в парном разряде, было сложно, потому что это важное решение, это не было спонтанным решением в последний момент, но всё же это было решение, принятое в последний момент. Поэтому подумала: «С кем же я буду играть теперь?». Решение было принято давно, но я действительно неокончательно подтвердила его почти до самого конца», — приводит слова Уильямс Punto de Break.

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