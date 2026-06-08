Виландер: Синнер — главный претендент на победу на Уимблдоне

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер ответил на вопрос о первом номере рейтинга итальянском теннисисте Яннике Синнере.

— Как думаешь, Синнер выиграет Уимблдон, когда вернётся?

— По моему мнению, Синнер — главный претендент на победу на Уимблдоне. Возможно, он не такой явный фаворит, как был перед «Ролан Гаррос», но всё равно очень серьёзно нацелен на то, чтобы снова выиграть Уимблдон, — приводит слова Виландера Ubitennis.

Напомним, в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.