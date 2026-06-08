«Вы действительно знаете, кто я?» Джон Макинрой — Майе Хвалиньске после финала «РГ»

21-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска после финала «Ролан Гаррос» — 2026 пообщалась с победителем семи турниров «Большого шлема» американцем Джоном Макинроем.

Макинрой: Вы действительно знаете, кто я?

Хвалиньска: Вы шутите? Конечно, знаю, кто вы. В молодости я много смотрела теннис прошлых лет, — сказали теннисисты в эфире TNT Sports.

Майя Хвалиньска в решающем матче «Ролан Гаррос» — 2026 проиграла россиянке Мирре Андреевой со счётом 3:6, 2:6. После поражения в финале представительница Польши поднялась на 93 места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Перед финалом Хвалиньска располагалась на 114-й строчке в рейтинге, а по итогам турнира в Париже стала 21-й ракеткой мира.