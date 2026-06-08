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Зверев — о чувствах после победы на «РГ»: когда я лежал на корте, меня переполняли эмоции

Зверев — о чувствах после победы на «РГ»: когда я лежал на корте, меня переполняли эмоции
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что чувствовал после матчбола в финале «Ролан Гаррос». После победы Зверев упал на землю и расплакался.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Это было сочетание нескольких факторов. Сначала не мог поверить в свою победу, потом посмотрел на свою ложу и увидел, как они празднуют, особенно мой отец, поднимающий руки, и вот тогда действительно понял, что победил. Когда лежал на корте, меня переполняли эмоции, потому что этот корт для меня очень особенный как в положительном, так и в отрицательном смысле. Здесь я пережил одни из самых трудных моментов в своей теннисной жизни. Лежал на этом корте с травмой, после которой не знал, смогу ли когда-нибудь снова играть. Я проиграл здесь финал «Большого шлема». Все эти воспоминания не стёрлись, они всё ещё со мной, но эта победа превосходит их все», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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