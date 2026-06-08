«Если будет так играть, сможет обыгрывать Синнера и Алькараса». Беккер — о Звереве

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился впечатлениями после победы его соотечественника Александра Зверева на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира Зверев был сильнее итальянца Флавио Коболли — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Ещё до финала говорил, что в случае победы Зверева можно будет начать говорить о «Большой тройке» вместе с Синнером и Алькарасом — и я по‑прежнему так считаю. Всё дело в уверенности. Раньше он думал, что у него нет никаких шансов с ними. Ему стоит играть более агрессивно. И если он будет так играть, то время от времени сможет обыгрывать Синнера и Алькараса… а это уже не «никогда», как он, видимо, думал раньше. Они начнут понимать: «Так, вот и Саша подобрался поближе». Он будет прогрессировать — он так усердно работает, настоящий профессионал, поэтому и им придётся продолжать совершенствоваться. А значит, уровень будет расти и расти. А с такими игроками, как Жоао Фонсека и Якуб Меншик, которые наступают сзади, с каждым годом теннис будет становиться всё лучше и лучше. Это может быть невероятно здорово для нашего спорта», — приводит слова Беккера We love tennis.