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«Не заметил, что у него были проблемы со здоровьем». Зверев — о Коболли в финале «РГ»

«Не заметил, что у него были проблемы со здоровьем». Зверев — о Коболли в финале «РГ»
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что не заметил, что у Флавио Коболли были проблемы со здоровьем в финале «Ролан Гаррос» — 2026. По ходу пятого сета итальянец вызывал физиотерапевта.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

— Флавио сказал, что к концу четвёртого и началу пятого сетов у него практически не осталось сил. Вы заметили, что у него были проблемы со здоровьем, повлияло ли это на вашу игру? Как вы отреагировали на это?
— Нет, не заметил, что у него были проблемы со здоровьем, до конца матча, когда мы поговорили об этом, и он мне сказал. Я больше беспокоился о своём физическом состоянии, потому что у меня тоже начались судороги в четвёртом сете. Но стал бить по мячу гораздо сильнее. Немного размахивал рукой, в итоге результат оказался для меня очень позитивным, — сказал Зверев на пресс-конференции.

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