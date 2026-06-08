«Не заметил, что у него были проблемы со здоровьем». Зверев — о Коболли в финале «РГ»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что не заметил, что у Флавио Коболли были проблемы со здоровьем в финале «Ролан Гаррос» — 2026. По ходу пятого сета итальянец вызывал физиотерапевта.

— Флавио сказал, что к концу четвёртого и началу пятого сетов у него практически не осталось сил. Вы заметили, что у него были проблемы со здоровьем, повлияло ли это на вашу игру? Как вы отреагировали на это?

— Нет, не заметил, что у него были проблемы со здоровьем, до конца матча, когда мы поговорили об этом, и он мне сказал. Я больше беспокоился о своём физическом состоянии, потому что у меня тоже начались судороги в четвёртом сете. Но стал бить по мячу гораздо сильнее. Немного размахивал рукой, в итоге результат оказался для меня очень позитивным, — сказал Зверев на пресс-конференции.