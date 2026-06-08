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Андре Агасси — о Яннике Синнере: он достоин быть ещё лучше, чем сейчас

Андре Агасси — о Яннике Синнере: он достоин быть ещё лучше, чем сейчас
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси поделился мнением об итальянце Яннике Синнере.

«Считаю, ему действительно нужно хорошенько разобраться в себе и понять, что произошло. Да, он невероятно трудолюбивый, находится в отличной физической форме — это он доказал в прошлом году, отыграв финал длительностью 5 часов 40 минут. Но реальность такова, что есть разница между хорошей физической формой и готовностью к матчу — и мы не раз это видели. Он проигрывал из‑за погодных условий. Нельзя исходить из того, что физическая форма сама по себе всё решит. Все врачи мира могут сказать тебе: мы провели анализы крови, проверили всё, знаем твои показатели. Но если через 1 час 45 минут ты уже полностью выжат — это то, что ты должен уметь контролировать. Невозможно отыграть на корте 5 часов 30 минут в одних условиях и при других, менее благоприятных, не выдержать даже полутора часов. У меня, например, запас прочности на корте был примерно 4 часа. Если было жарко — 3 часа 45 минут или 3 часа 50 минут, но я не «падал» уже через 1 час 30–50 минут игры. Так что тут возникают вопросы. Думаю, он достоин быть ещё лучше, чем сейчас, — особенно в таких непростых условиях», — приводит слова Агасси We love tennis.

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