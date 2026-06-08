Екатерина Александрова проиграла на старте турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В первом круге соревнований первая сеяная проиграла представительнице Венгрии Панне Удварди (65-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Удварди пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Во втором круге соревнований в Хертогенбосхе Панна Удварди сыграет с победительницей матча Дарья Снигур (Украина) — Паула Бадоса (Испания).