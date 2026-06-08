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Екатерина Александрова — Панна Удварди: результат матча 8 июня, счёт 0:2, 1-й круг турнира в Хертогенбосхе

Екатерина Александрова проиграла на старте турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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17-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе, Нидерланды. В первом круге соревнований первая сеяная проиграла представительнице Венгрии Панне Удварди (65-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
08 июня 2026, понедельник. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
17
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Панна Удварди
65
Венгрия
Панна Удварди
П. Удварди

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. В её рамках Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Удварди пять эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Во втором круге соревнований в Хертогенбосхе Панна Удварди сыграет с победительницей матча Дарья Снигур (Украина) — Паула Бадоса (Испания).

Календарь турнира в Хертогенбосхе
Сетка турнира в Хертогенбосхе
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