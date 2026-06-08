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Трансляция победы Зверева набрала рекордное число просмотров на немецком телевидении

Трансляция победы Зверева набрала рекордное число просмотров на немецком телевидении
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Немецкий телеканал Eurosport назвал рейтинги трансляции победного матча третьей ракетки мира Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции, который одолел итальянца Флавио Коболли. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В среднем матч посмотрели 2,087 млн зрителей в бесплатном эфире — доля рынка составила 14,2%. Пиковый интерес к трансляции пришёлся на наиболее напряжённые моменты матча: одновременно за игрой следили до 2,8 млн человек. Показатель дневной доли рынка — 6,9%. Он стал самым высоким за всю историю вещания Eurosport.

Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал 25-м в карьере Зверева и первым в сезоне-2026. Также он стал первым представителем Германии в Открытой эре, который победил на Открытом чемпионате Франции, и третьим немцем, выигравшим турнир «Большого шлема».

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