Трансляция победы Зверева набрала рекордное число просмотров на немецком телевидении

Немецкий телеканал Eurosport назвал рейтинги трансляции победного матча третьей ракетки мира Александра Зверева в финале Открытого чемпионата Франции, который одолел итальянца Флавио Коболли. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
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В среднем матч посмотрели 2,087 млн зрителей в бесплатном эфире — доля рынка составила 14,2%. Пиковый интерес к трансляции пришёлся на наиболее напряжённые моменты матча: одновременно за игрой следили до 2,8 млн человек. Показатель дневной доли рынка — 6,9%. Он стал самым высоким за всю историю вещания Eurosport.
Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал 25-м в карьере Зверева и первым в сезоне-2026. Также он стал первым представителем Германии в Открытой эре, который победил на Открытом чемпионате Франции, и третьим немцем, выигравшим турнир «Большого шлема».
- 8 июня 2026
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