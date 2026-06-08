«Не оставила ни единого шанса никому». Медведев поздравил Андрееву с победой на «РГ»

Чемпион US Open — 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поздравил соотечественницу Мирру Андрееву с дебютным титулом на турнире «Большого шлема». 19-летняя россиянка стала победительницей «Ролан Гаррос» — 2026.

«Привет, Мирра! Поздравляю тебя с твоим первым «Шлемом», это только начало! Полуфинал и финал были просто загляденьем. Не оставила ни единого шанса никому. Очень рад за тебя, за твою команду, ты крутая! Ещё раз поздравляю!» — сказал Медведев в видео «Больше!».

Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. 19-летняя Мирра является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только Марии Шараповой и Эмме Радукану.