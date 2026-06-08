«Почти два «Шлема» на фото». Мирра Андреева и Флавио Коболли летят на одном самолёте

Алексей Ватутин, спарринг-партнёр шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой опубликовал фото из самолета, на котором он, Мирра с мамой и финалист «Ролан Гаррос» итальянец Флавио Коболли летят вместе.

Фото: Из личного архива Алексея Ватутина

«Почти два «Шлема» на фото», – подписал снимок Ватутин.

Флавио Коболли в решающем матче «Ролан Гаррос» уступил немцу Александру Звереву — 1:6, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньски со счётом 6:3, 6:2. 19-летняя Андреева является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только россиянке Марии Шараповой, выигравшей Уимблдон в 17 лет, и британке Эмме Радукану, которая одержала победу на US Open в возрасте 18 лет.