Спарринг-партнёр Мирры Андреевой рассказал, как на них влияла жара в Париже

Алексей Ватутин, экс 136-й номер рейтинга ATP, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, рассказал, как жара на первой неделе «Ролан Гаррос» повлияла на их тренировки и выступление россиянки.

«Если отвечать просто, все теннисисты разыгрываются от матча к матчу и показывают свой лучший теннис на более поздних стадиях. Но в Париже на первой неделе была сильная жара, духота, 32°C, было очень сложно. Даже мы с Миррой тренировались в понедельник-вторник, и физически было очень тяжело. И мячи в такую жару плохо контролируются, высоко отскакивают.

Но к концу первой недели погода начала нормализовываться – 25-27°C – уже к воскресенью стало комфортно играть. После этого перед матчем с [Сораной] Кырстей мы провели идеальную тренировку, Мирра была в хорошем расположении духа. Было видно, что мяч сидит на ракетке, и она играет туда, куда хочет. Подача тоже стала более точной. После этого момента Мирра стала играть лучше, чем все остальные», — поделился Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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