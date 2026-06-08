«Ты наша звёздочка!» Павлюченкова обратилась к Мирре Андреевой после победы на «РГ»

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обратилась к соотечественнице Мирре Андреевой после её победы на «Ролан Гаррос» — 2026.

«Миррочка, поздравляю тебя с первой победой на турнире «Большого шлема». Я безумно рада за тебя, ты наша звёздочка! Всё впереди, горжусь тобой!» — сказала Павлюченкова в видео «Больше!».

Андреева в финале «Ролан Гаррос» обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. 19-летняя Мирра является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только Марии Шараповой и Эмме Радукану.