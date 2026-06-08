Брат Зверева: Александр старался не заглядывать слишком далеко вперёд

Старший брат немецкого теннисиста Александра Зверева Миша прокомментировал выступление третьей ракетки мира на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Зверев оказался сильнее итальянца Флавио Коболли — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Считаю, что после выбывания Синнера он справился просто отлично. Он концентрировался на текущем моменте — будь то тренировка, день отдыха, следующий матч, следующий сет или следующий розыгрыш. Старался не заглядывать слишком далеко вперёд. Мы немного обсуждали это, да. Но он знал, что ему нужно делать — и справился с этим очень хорошо», — приводит слова Зверева We love tennis.