Брат Зверева: Александр старался не заглядывать слишком далеко вперёд
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Старший брат немецкого теннисиста Александра Зверева Миша прокомментировал выступление третьей ракетки мира на «Ролан Гаррос» — 2026. В финале турнира Зверев оказался сильнее итальянца Флавио Коболли — 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Считаю, что после выбывания Синнера он справился просто отлично. Он концентрировался на текущем моменте — будь то тренировка, день отдыха, следующий матч, следующий сет или следующий розыгрыш. Старался не заглядывать слишком далеко вперёд. Мы немного обсуждали это, да. Но он знал, что ему нужно делать — и справился с этим очень хорошо», — приводит слова Зверева We love tennis.
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