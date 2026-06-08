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Спарринг-партнёр Мирры рассказал, кто больше волновался перед финалом «Ролан Гаррос»

Спарринг-партнёр Мирры рассказал, кто больше волновался перед финалом «Ролан Гаррос»
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Спарринг-партнёр Мирры Андреевой Алексей Ватутин ответил, кто больше переживал перед финалом «Ролан Гаррос»: спортсменка или её команда.

«Команда, как мне кажется, волновалась больше, потому что Мирра на разминке с утра выглядела очень уверенно, была на позитиве, без нервозности. А команда переживала сильно», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Читайте полную версию беседы с Алексеем на нашем сайте.

Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. 19-летняя Мирра является самой молодой победительницей «Ролан Гаррос» с 2020 года и одной из самых юных победительниц турниров «Большого шлема», уступив только Марии Шараповой и Эмме Радукану.

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