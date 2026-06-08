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«Перед финалом Мирра разминалась не со мной». Алексей Ватутин — о тренировках на «РГ»

«Перед финалом Мирра разминалась не со мной». Алексей Ватутин — о тренировках на «РГ»
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Алексей Ватутин, экс 136-й номер рейтинга ATP, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, поделился особенностями подготовки теннисистки к финалу «Ролан Гаррос».

«Подготовка к финалу была немного другой, потому что соперница – левша. Мирра разминалась не со мной перед матчем, а со спаррингом от турнира, левшой. Важно было почувствовать вращение левши, попринимать подачу. За день до этого тоже тренировка была чуть дольше часа. Первые полчаса Мирра играла со мной, какие-то элементы разыгрывали, потому что Кончита смотрела игру соперницы, я тоже её видел, и кое-над чем нужно было поработать. Например, над доигровкой у сетки драйвом, потому что соперница много играет полусвечками, резаными, укороченными. И ещё полчаса Мирра потренировалась с спаррингом-левшой, они подержали кроссы. Важно было прибиться к другому вращению. А в остальном подготовка ничем не отличалась», — поделился Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью читайте на нашем сайте.

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