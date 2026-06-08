Макнэми назвал встречу Джоковича и Фонсеки матчем турнира «Ролан Гаррос» — 2026
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Бывший австралийский теннисист, экс-директор Australian Open Пол Макнэми поделился мнением по поводу лучшего матча на «Ролан Гаррос» — 2026.
«Зверев заслужил победу на «Ролан Гаррос», но матч турнира — как мы уже знали на момент его проведения — свёл в противостоянии Джоковича и Фонсеку — многократного чемпиона и будущего победителя этого турнира», — приводит слова Макнэми We love tennis.
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой (6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7).
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
29 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
3 : 2
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|7
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|6
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4
Новак Джокович
Н. Джокович
19-летний Фонсека уже выиграл два титула ATP в одиночном разряде, а также стал чемпионом молодёжного Итогового турнира ATP Next Gen Finals.
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