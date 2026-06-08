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«На голову превзошла соперниц». Спарринг Мирры — о главном факторе успеха на «РГ»

«На голову превзошла соперниц». Спарринг Мирры — о главном факторе успеха на «РГ»
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Алексей Ватутин, спарринг-партнёр Мирры Андреевой, назвал главный фактор, который помог теннисистке победить на «Ролан Гаррос».

«Главный фактор сложно выделить, потому что нужна их совокупность, чтобы такой турнир выиграть. Во-первых, Мирра была очень хорошо готова физически и эмоционально. У неё выдались три хороших турнира, большое количество побед, всего пара поражений. Даже поражение от Коко в четвертьфинале Рима пошло Мирре на пользу, так как она вынесла из него все ошибки и поняла, над чем ей нужно поработать.

Когда мы приехали [в Париж], Мирра, может, нервничала чуть больше, чем нужно. Это крупный турнир, на котором хочется себя проявить. К тому же, как мы знаем, было много критики в её адрес. Но примерно ко второй неделе здесь Мирра поняла, что нужно фокусироваться на самых главных вещах: своей игре и том, что она может контролировать. Мы видели, что она на голову превзошла своих соперниц, побеждала достаточно легко», — поделился Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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