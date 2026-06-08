«Прошлогодний опыт был весёлым». Радукану — об игре в паре с Бултер в Лондоне

Чемпионка US Open — 2021, британская теннисистка Эмма Радукану высказалась об игре в паре с соотечественницей Кэти Бултер на травяном турнире WTA-500 в Лондоне, Великобритания.

«Очень приятно играть с Кэти. Мы стараемся сделать это нашим турниром, на котором играем вместе. Нечасто играю в паре, но прошлогодний опыт был действительно весёлым. С нетерпением надеюсь повторить это в этом году и получить возможность сыграть с ней на домашнем корте», — приводит слова Радукану пресс-служба турнира.

На старте соревнований в Лондоне Радукану и Бултер встретятся с китайско-австралийским дуэтом Чжан Шуай и Сторм Хантер.