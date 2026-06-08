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Экс-теннисист Цонга — о Звереве: у Саши нет психологических слабостей

Экс-теннисист Цонга — о Звереве: у Саши нет психологических слабостей
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Финалист Australian Open (2008) Жо-Вильфрид Цонга поделился впечатлениями от третьей ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева после победы над итальянцем Флавио Коболли в финале «Ролан Гаррос» — 2026 (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1).

Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Флавио Коболли
14
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		6 4 7 7 1
6 		4 6 6 5 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Говорят, что у Саши есть определённые психологические слабости, но, на мой взгляд, их нет — несмотря на то, что в его карьере случалось немало серьёзных трудностей», — приводит слова Цонга We love tennis.

Титул на «Ролан Гаррос» – 2026 стал 25-м в карьере Зверева и первым в сезоне-2026. Также он стал первым представителем Германии в Открытой эре, который победил на Открытом чемпионате Франции, и третьим немцем, выигравшим турнир «Большого шлема».

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