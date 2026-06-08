«Долго отсутствовала, это многому меня научило». Радукану — перед турниром в Лондоне

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, над чем работала перед стартом травяного турнира WTA-500 в Лондоне. На старте соревнований она сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

«Многое начинается с самого начала розыгрыша — с подачи и приёма. Думаю, это особенно заметно на траве, поэтому я бы начала с работы над качеством ударов. Над этим работаю последние пару недель на траве. Долго отсутствовала на турнирах, это многому меня научило, надеюсь перенести это в травяной сезон. У меня было не так много матчей в преддверии этого, но я делаю всё возможное день за днем. Это всё, что могу требовать от себя», — приводит слова Радукану пресс-служба турнира.