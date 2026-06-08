Касаткина с «баранкой» проиграла 484-й ракетке мира на старте турнира в Хертогенбосхе
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66-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге она проиграла американке Робин Монтгомери (484-я в рейтинге) со счётом 7:5, 0:6, 4:6.
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
08 июня 2026, понедельник. 14:00 МСК
66
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
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484
Робин Монтгомери
Р. Монтгомери
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Касаткина два раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Монтгомери пять эйсов, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
Во втором круге соревнований Робин Монтгомери сыграет с победительницей матча Гретье Миннен (Германия) — Джаниче Чен (Индонезия).
Комментарии
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