Алексей Ватутин отреагировал на критику Мирры во время грунтового сезона

Алексей Ватутин, экс 136-й номер рейтинга ATP, а ныне спарринг-партнёр шестой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, ответил, видела ли их команда критику в адрес теннисистки по ходу этого сезона.

«Да, критику периодически слышали. Она в теннисе всегда была и будет, от неё никуда не деться. Просто нужно уметь абстрагироваться, не воспринимать её всерьёз, слишком близко к сердцу. Или воспринимать её так, чтобы она больше служила мотивацией», — сказал Ватутин в интервью для «Чемпионата».

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Мирра Андреева стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв в финале представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.