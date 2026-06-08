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Макки — о Серене Уильямс: её подача по‑прежнему как ракета

Макки — о Серене Уильямс: её подача по‑прежнему как ракета
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Известный американский тренер по теннису Рик Макки высказался по поводу возвращения обладательницы 23 титулов турниров «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс. Камбэк Серены произойдёт в парном разряде WTA-500 в Лондоне в середине июня.

«Серена — это то, что обязательно нужно посмотреть. У неё по‑прежнему отличная игра, хотя подвижность уже не та. Её подача по‑прежнему как ракета, а в арсенале — чистые удары с задней линии. Её приёмы по‑прежнему очень быстрые, короткие и компактные, а настрой — как у «Комптонской кометы»: она всегда идёт в атаку», — написал Макки в социальной сети Х.

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