«Очень волнительно играть с ней». Мбоко — о паре с Сереной Уильямс на турнире в Лондоне

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась ожиданиями от игры в паре с титулованной американкой Сереной Уильямс на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

«Серена написала мне, когда я играла в Страсбурге, спросив, хочу ли я сыграть здесь в паре. У меня тогда не было партнёра, так что я ответила: «Конечно, почему бы и нет, это довольно круто». Я слышала слухи о её возвращении, но не знала подробностей того, что она собирается делать. Очень волнительно играть с ней, с нетерпением этого жду. Провести с ней время на корте до сих пор было удовольствием.

Мне кажется, я многому могу у неё научиться, но одновременно мы можем получить много удовольствия, играя в паре. Очень восхищаюсь ею и рада выйти на корт вместе. С детства Серена была моим кумиром, я смотрела её вживую и по ТВ. Учиться у неё — это здорово для меня. Мы будем делить корт в соревновательной обстановке, так что я смогу видеть, как она думает на корте. Она отлично бьёт. У неё такое великолепное владение мячом. Это дар свыше. По-моему, она готова. Тренировалась с ней, и она бьёт мощно, хорошо готова физически», — приводит слова Мбоко пресс-служба турнира.