Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мбоко — о травяной части сезона: смена покрытия бывает тяжёлой, но я люблю вызовы

Мбоко — о травяной части сезона: смена покрытия бывает тяжёлой, но я люблю вызовы
Комментарии

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась настроем на травяную часть сезона. На этой неделе спортсменка принимает участие на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

«Я очень рада быть здесь, это мой первый раз на этом турнире. Иногда смена покрытия бывает немного тяжёлой для организма, но мне нравятся новые вызовы. Тренировки были очень интересными, это весёлая поверхность, так что я действительно взволнована.

Прошлый год был для меня совершенно новым опытом — впервые играть на Уимблдоне в квалификации. Не оглядываюсь назад при подготовке к турниру или к травяному сезону. Я многому научилась за последний год и постоянно пытаюсь улучшать свою игру. Приходя сюда, я просто уверена в себе и доверяю своей игре», — приводит слова Мбоко пресс-служба турнира.

Материалы по теме
«Очень волнительно играть с ней». Мбоко — о паре с Сереной Уильямс на турнире в Лондоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android