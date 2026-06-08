Мбоко — о травяной части сезона: смена покрытия бывает тяжёлой, но я люблю вызовы

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась настроем на травяную часть сезона. На этой неделе спортсменка принимает участие на турнире WTA-500 в Лондоне (Великобритания).

«Я очень рада быть здесь, это мой первый раз на этом турнире. Иногда смена покрытия бывает немного тяжёлой для организма, но мне нравятся новые вызовы. Тренировки были очень интересными, это весёлая поверхность, так что я действительно взволнована.

Прошлый год был для меня совершенно новым опытом — впервые играть на Уимблдоне в квалификации. Не оглядываюсь назад при подготовке к турниру или к травяному сезону. Я многому научилась за последний год и постоянно пытаюсь улучшать свою игру. Приходя сюда, я просто уверена в себе и доверяю своей игре», — приводит слова Мбоко пресс-служба турнира.