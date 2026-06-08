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Янник Синнер находится в миланской больнице — источник

Янник Синнер находится в миланской больнице — источник
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Первая ракетка мира Янник Синнер находится в миланской больнице Сан‑Раффаэле — возможно, завтра он вернётся для дополнительных обследований — по данным итальянской газеты La Gazzetta dello Sport. Синнер возобновит тренировки в Монте‑Карло в среду и не будет участвовать в травяных турнирах перед Уимблдоном.

После вылета во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026 Синнер посетил клинику J Medical, расположенную на стадионе туринского футбольного клуба «Ювентус», чтобы пройти серию углублённых обследований и медицинских тестов.

Напомним, в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

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