Паула Бадоса проиграла Дарье Снигур в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге она уступила украинке Дарье Снигур (84-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Бадоса два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Снигур ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Во втором круге соревнований Дарья Снигур сыграет с представительницей Венгрии Панной Удварди, которая на старте турнира обыграла первую сеяную россиянку Екатерину Александрову.