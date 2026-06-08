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Дарья Снигур — Паула Бадоса: результат матча 8 июня, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Хертогенбосхе

Паула Бадоса проиграла Дарье Снигур в первом круге турнира в Хертогенбосхе
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге она уступила украинке Дарье Снигур (84-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:7 (2:7).

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
08 июня 2026, понедельник. 15:40 МСК
Дарья Снигур
84
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 2
         
Паула Бадоса
141
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Бадоса два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Снигур ни одного эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из семи заработанных.

Во втором круге соревнований Дарья Снигур сыграет с представительницей Венгрии Панной Удварди, которая на старте турнира обыграла первую сеяную россиянку Екатерину Александрову.

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