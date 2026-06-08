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Федерер примет участие в специальном мероприятии в рамках US Open — 2026

Федерер примет участие в специальном мероприятии в рамках US Open — 2026
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер примет участие в специальном мероприятии, которое пройдёт в рамках US Open – 2026: «Роджер Федерер: икона возвращается в Нью-Йорк». Оно состоится 25 августа.

Вместе с Федерером в событии также примут участие бывшие американские теннисисты Джон Макинрой, Андре Агасси и Энди Роддик.

«US Open всегда был для меня одним из самых особенных турниров. Так много незабываемых моментов моей карьеры произошло в Нью-Йорке, а стадион Артура Эша — это место, которое очень много для меня значит.

Мне не хватало возможности быть частью этой атмосферы и чувствовать невероятную энергию, которую болельщики привносят каждый год. Вернуться на стадион Артура Эша и провести этот вечер вместе с Энди, Андре и Джоном делает это событие ещё более значимым для меня.

Я с нетерпением жду возможности вновь пережить эти воспоминания, увидеть болельщиков и насладиться по-настоящему особенным вечером вместе со всеми», – приводит слова Федерера пресс-служба Открытого чемпионата США.

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