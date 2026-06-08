«У команды не было сомнений». Спарринг Мирры — о том, когда были готовы к успеху на «РГ»

Алексей Ватутин, спарринг-партнёр Мирры Андреевой, рассказал, в какой момент команда поняла, что теннисистка может выиграть «Ролан Гаррос».

«Мы командой больше всего переживали перед полуфиналом, так как Марта в плане игры очень неприятная соперница: она хорошо двигается, хорошо играла в Мадриде. Можно было считать это даже финалом – кто выиграл тот матч, тот и забрал бы турнир. Поэтому мы нервничали, и Мирра переживала, но отыграла она этот полуфинал идеально. И уже у команды не было сомнений… Конечно, мы не хотели раньше времени радоваться и показывать, что выиграем турнир, но каждый про себя понимал, что Мирра сейчас играет в свой лучший теннис и она должна быть сильнее соперницы в финале.

Озвучивал ли кто-то вслух? В Мадриде, когда Мирра проиграла в финале, я сказал ей: «Ничего, не расстраивайся, ты в Париже победишь», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.