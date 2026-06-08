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«Не так, как Алькарас». Спарринг-партнёр Мирры — о том, как они отметили победу на «РГ»

«Не так, как Алькарас». Спарринг-партнёр Мирры — о том, как они отметили победу на «РГ»
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Алексей Ватутин, спарринг-партнёр Мирры Андреевой, рассказал, как они с командой отпраздновали победу на «Ролан Гаррос».

«Победу отпраздновали хорошо. Может, не так, как свои победы отмечает Карлос Алькарас, но мы начали праздновать на стадионе, потом переместились в ресторан, который забронировали агенты Мирры. Была большая компания, было весело, но, если честно, все были очень уставшими, потому что пережили большое эмоциональное напряжение на протяжении двух недель и особенно в последние пару дней, когда шли полуфиналы и финал. Но отпраздновали хорошо», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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