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Спарринг-партнёр Мирры назвал ритуалы, которые соблюдала команда на «Ролан Гаррос»

Спарринг-партнёр Мирры назвал ритуалы, которые соблюдала команда на «Ролан Гаррос»
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Алексей Ватутин, спарринг-партнёр Мирры Андреевой, назвал ритуалы, которые соблюдала команда россиянки на победном для неё «Ролан Гаррос».

«Единственное, что могу вспомнить: на арене Филиппа Шатрье каждый в боксе садился на одно и то же место, не меняли рассадку. Второй момент: фитнес-тренер [Азуз Симсич] каждый день, когда мы ехали из отеля на корты, делал с Миррой селфи. Был у них такой ритуал», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

19-летняя Андреева впервые в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема» и седьмым представителем России, который смог добиться такого результата на турнирах данной категории.

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