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Алексей Ватутин рассказал о сотрудничестве с Миррой Андреевой после «Ролан Гаррос»

Алексей Ватутин рассказал о сотрудничестве с Миррой Андреевой после «Ролан Гаррос»
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Алексей Ватутин, спарринг-партнёр Мирры Андреевой, ответил, как они планируют продолжать работу после «Ролан Гаррос».

«Мирра хочет видеть меня в своей команде, поэтому травяную серию я точно буду с ней. Дальше будет видно. В июле планирую сыграть клубные матчи в Германии, а дальше, скорее всего, продолжим сотрудничество», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

19-летняя Андреева впервые в карьере стала чемпионкой турнира «Большого шлема», одержав победу в финале Открытого чемпионата Франции – 2026 над полькой Майей Хвалиньской со счётом 6:3, 6:2.

Титул на «Ролан Гаррос» стал шестым в карьере россиянки на турнирах WTA.

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