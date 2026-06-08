Спарринг-партнёр Мирры назвал фактор, который помог ей прибавить на второй неделе «РГ»

Алексей Ватутин, экс 136-й номер рейтинга ATP, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, рассказал, как погода повлияла на игру россиянки в Париже.

«Даже по себе могу судить, что мне намного больше нравится играть, когда температура около 25°C, потому что ты начинаешь чувствовать мяч, можешь играть более точно. А у Мирры скорость ударов высокая, и в такую погоду, как на второй неделе, она могла играть точнее, ближе к линиям, увереннее, не боясь, что мяч куда-то улетит, как на жаре. Мне кажется, это было определяющим фактором», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.