«Счастлив, что у тебя всё получилось». Джокович поздравил Зверева с победой на «РГ»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поздравил немца Александра Зверева с победой на «Ролан Гаррос» – 2026. В финале турнира Зверев обыграл итальянского теннисистка Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Саша, я знаю тебя с тех пор, как тебе было 10 лет. Ты сражался на тренировочных кортах с моим младшим братом, в то время как я играл против твоего старшего брата, Миши, на крупных турнирах — как в юниорском, так и в профессиональном туре.

На протяжении многих лет у меня были тёплые и уважительные отношения со всей вашей семьёй. Мы бесчисленное количество раз разговаривали о теннисной тактике, стратегии, жизни, семье, бизнесе. Мы отлично проводили время как на корте, так и за его пределами.

Зная, через что тебе пришлось пройти из-за болезни с самого юного возраста, как ты сумел преодолеть величайшее психологическое препятствие внутри себя и заставить замолчать критиков, которые считали, что ты никогда не выиграешь турнир «Большого шлема» — эта победа становится ещё более особенной и памятной.

Видеть твои слёзы радости вместе с родителями, братом и другими членами команды было очень трогательно для меня. Я счастлив, что у тебя всё получилось. Ты абсолютно заслужил этот успех, потому что невероятно много работал во всех аспектах, чтобы сделать его реальностью.

Наслаждайся этим моментом, ты молодец, брат», – написал Джокович в одной из социальных сетей.