Роман Сафиуллин заменил Томми Пола в сетке турнира АТР-250 в Штутгарте

135-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в основной сетке турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия) после снятия с соревнований американца Томми Пола. В эти минуты россиянин проводит матч первого круга с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

В случае победы над Мпетчи Перрикаром Сафиуллин сыграет во втором круге турнира с победителем встречи между бельгийцем Готье Онклином и венгром Фабианом Марожаном.

Турнир АТР-250 в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц, который в финале прошлогоднего турнира обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:0).