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Роман Сафиуллин заменил Томми Пола в сетке турнира АТР-250 в Штутгарте

Роман Сафиуллин заменил Томми Пола в сетке турнира АТР-250 в Штутгарте
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135-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в основной сетке турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия) после снятия с соревнований американца Томми Пола. В эти минуты россиянин проводит матч первого круга с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

Штутгарт. 1-й круг
08 июня 2026, понедельник. 17:25 МСК
Роман Сафиуллин
135
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 4
7 		6 4 1
         
Джованни Мпетчи Перрикар
93
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

В случае победы над Мпетчи Перрикаром Сафиуллин сыграет во втором круге турнира с победителем встречи между бельгийцем Готье Онклином и венгром Фабианом Марожаном.

Турнир АТР-250 в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц, который в финале прошлогоднего турнира обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:0).

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