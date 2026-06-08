Роман Сафиуллин заменил Томми Пола в сетке турнира АТР-250 в Штутгарте
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135-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет в основной сетке турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия) после снятия с соревнований американца Томми Пола. В эти минуты россиянин проводит матч первого круга с французом Джованни Мпетчи Перрикаром.
Штутгарт. 1-й круг
08 июня 2026, понедельник. 17:25 МСК
135
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 4
|1
93
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
В случае победы над Мпетчи Перрикаром Сафиуллин сыграет во втором круге турнира с победителем встречи между бельгийцем Готье Онклином и венгром Фабианом Марожаном.
Турнир АТР-250 в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц, который в финале прошлогоднего турнира обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:0).
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