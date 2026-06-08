Иснер — об Александре Звереве: он уже является игроком уровня Зала славы

Победитель 16 турниров на уровне ATP, бывшая восьмая ракетка мира американский теннисист Джон Иснер высказался о карьере немца Александра Зверева, который ранее стал чемпионом «Ролан Гаррос» – 2026, обыграв в финале турнира итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Чемпион турнира «Большого шлема, победитель Итогового турнира ATP, обладатель множества титулов на «Мастерсах», бесчисленного количества турниров и олимпийской золотой медали.

Единственное, чего ему, пожалуй, не хватает, — это победы в Кубке Дэвиса. Но, думаю, сейчас это уже мало кого волнует. Раньше это было куда более значимым достижением, чем сейчас. Мне кажется, что ему уже ничего не недостаёт, кроме разве что статуса первой ракетки мира.

Если посмотреть на его резюме в целом, оно просто невероятное. Благодаря этой победе он поднялся на четвёртое место в истории по сумме призовых. При этом он обошёл Карлоса Алькараса и Янника Синнера. Конечно, к концу карьеры они, вероятно, заработают больше призовых, но он уже является игроком уровня Зала славы. Он мог бы завершить карьеру прямо сейчас — и всё равно оказался бы в Зале теннисной славы», – приводит слова Иснера The Tennis Gazette.