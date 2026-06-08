Доминик Тим поздравил Александра Зверева с первым титулом на ТБШ

Чемпион US Open — 2020, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим поздравил немецкого теннисиста Александра Зверева с победой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

«Ещё одна короткая остановка в Париже. Потрясающий теннис и невероятный финал «Ролан Гаррос».

Огромные поздравления Александру Звереву с заслуженным первым титулом турнира «Большого шлема». Какой путь и какое достижение!

И, конечно же, поздравляю Флавио Коболли с великолепным выступлением и отличным матчем. С нетерпением жду, что ждёт вас обоих дальше!» – написал Тим в одной из социальных сетей.