Доминик Тим поздравил Александра Зверева с первым титулом на ТБШ
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Чемпион US Open — 2020, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим поздравил немецкого теннисиста Александра Зверева с победой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира он обыграл итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.
Ролан Гаррос (м). Финал
07 июня 2026, воскресенье. 16:30 МСК
14
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|4
|7 7
|1
|
|4
|6
|6 5
|6
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Ещё одна короткая остановка в Париже. Потрясающий теннис и невероятный финал «Ролан Гаррос».
Огромные поздравления Александру Звереву с заслуженным первым титулом турнира «Большого шлема». Какой путь и какое достижение!
И, конечно же, поздравляю Флавио Коболли с великолепным выступлением и отличным матчем. С нетерпением жду, что ждёт вас обоих дальше!» – написал Тим в одной из социальных сетей.
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