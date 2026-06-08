Агасси — о Серене Уильямс: если она выходит на корт из-за любви к игре — это уже победа

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси высказался о возвращении в теннис 23-кратной чемпионки мэйджоров Серены Уильямс.

«Знаете, что я бы назвал успешным возвращением для Серены? То, что она живёт своей лучшей жизнью. И если она хочет находиться на теннисном корте — удачи ей.

Я с нетерпением жду возможности снова увидеть её и посмотреть на её игру. Мне посчастливилось много лет наблюдать за ней вблизи в лучшие годы её карьеры. Хотя, если честно, можно даже поспорить, что её пик продолжался ещё долго после того периода, когда я мог наблюдать за этим лично.

Но результаты её выступлений не имеют значения ни на каком уровне, кроме одного — её собственного. Важно лишь то, соответствует ли это её лучшей версии самой себя. Если она выходит на корт потому, что искренне хочет играть, то это уже победа для всего спорта.

Если у неё есть какие-то сожаления, то ей пришлось бы объяснить мне, откуда они вообще могут взяться. Она добилась абсолютно всего и делала это на протяжении очень долгого времени.

Но если она хочет бросить себе новый вызов… Она выглядит потрясающе. Я видел её в рекламных роликах — видно, что она много работает над собой.

Так пусть она проверит себя по-новому: в новой эпохе, в другое время, в новой главе своей жизни, если именно этого она хочет. Лично я буду болеть за неё», – приводит слова Агасси Tennis Head.