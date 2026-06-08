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Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе, 2026 год: результаты матчей 8 июня

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе, 2026 год: результаты матчей 8 июня
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Сегодня, 8 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) стартовал розыгрыш травяного турнира АТР-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). 1-й круг:

Нуну Боржеш (Португалия) – Теренс Атман (Франция) – 6:4, 6:4;

Бенжамен Бонзи (Франция, Q) – Мес Роттгеринг (Нидерланды, WC) – 6:4, 6:4;

Марин Чилич (Хорватия) – Денис Шаповалов (Канада, 7) – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5;

Уго Умбер (Франция, 5) – Элиас Имер (Швеция, Q) – 6:4, 6:3.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является канадский теннисист Габриэль Диалло.

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