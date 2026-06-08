Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2026 год: результаты матчей 8 июня

Сегодня, 8 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) стартовал розыгрыш травяного турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). 1-й круг:

Екатерина Александрова (Россия, 1) — Панна Удварди (Венгрия) — 4:6, 6:7 (5:7);

Магда Линетт (Польша) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 2:6, 6:1, 6:2;

Дарья Касаткина (Австралия) — Робин Монтгомери (США, Q) — 7:5, 0:6, 4:6;

Бьянка Андрееску (Канада, WC) — Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — 1:6, 2:6;

Дарья Снигур (Украина, LD) — Паула Бадоса (Испания, WC) — 6:1, 7:6 (7:2);

Миа Поганкова (Словакия, WC) — Клара Таусон (Дания, 2) — 6:4, 6:4.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 8 по 14 июня. Действующей победительницей соревнований является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс.