Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч Сафиуллина и Мпетчи Перрикара в Штутгарте перенесли на 9 июня из-за дождя

Матч Сафиуллина и Мпетчи Перрикара в Штутгарте перенесли на 9 июня из-за дождя
Комментарии

Встречу первого круга турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия) между 135-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и французом Джованни Мпетчи Перрикаром (93-й номер рейтинга) перенесли на завтра, 9 июня, из-за дождя. Матч был остановлен при счёте 5:6, 7:6 (7:4), 4:1 в пользу российского теннисиста.

Штутгарт. 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 13:30 МСК
Роман Сафиуллин
135
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 4
7 		6 4 1
         
Джованни Мпетчи Перрикар
93
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

Победитель встречи сыграет во втором круге с бельгийским теннисистом Готье Онклином.

Стоит отметить, Сафиуллин попал в основную сетку турнира как лаки-лузер после того, как с соревнований снялся американский теннисист Томми Пол.

Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.

Материалы по теме
Где сыграют Мирра, Медведев и Шнайдер в июне. Расписание турниров месяца
Где сыграют Мирра, Медведев и Шнайдер в июне. Расписание турниров месяца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android