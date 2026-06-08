Матч Сафиуллина и Мпетчи Перрикара в Штутгарте перенесли на 9 июня из-за дождя
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Встречу первого круга турнира АТР-250 в Штутгарте (Германия) между 135-й ракеткой мира российским теннисистом Романом Сафиуллиным и французом Джованни Мпетчи Перрикаром (93-й номер рейтинга) перенесли на завтра, 9 июня, из-за дождя. Матч был остановлен при счёте 5:6, 7:6 (7:4), 4:1 в пользу российского теннисиста.
Штутгарт. 1-й круг
09 июня 2026, вторник. 13:30 МСК
135
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Остановлен
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 4
|1
93
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Победитель встречи сыграет во втором круге с бельгийским теннисистом Готье Онклином.
Стоит отметить, Сафиуллин попал в основную сетку турнира как лаки-лузер после того, как с соревнований снялся американский теннисист Томми Пол.
Турнир в Штутгарте проходит с 8 по 14 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.
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